12 декабря поступит в продажу недорогой «умный» Full HD проектор от Xiaomi

12 декабря поступит в продажу недорогой «умный» Full HD проектор от Xiaomi11.12.2019 11:30
Xiaomi завтра начинает продажи нового лазерного проектора, который способен разворачивать и изображение на полотне до 150 дюймов.
Максимальное разрешение проектора FullHD, а максимальная яркость 2400 ANSI люмен.
В Китае проектор будут предлагать за 5999 юаней, что в пересчете около 55 тыс. рублей. В проекторе реализовали технологию ALPD 3.0, которая позволяет выводить более яркое и насыщенное изображение.
Также модель оснастили четырьмя микрофонами и динамиками.
Во время простоя устройство можно использовать как умную колонку. Процессор в проекторе Amlogic T972, и в сравнении с предшественником он намного производительнее, и потребляет меньше энергии.
Для подключения новинки используется интернет-разъем RJ-45, USB, два HMDI, а еще есть 3,5 мм аудиовыход и беспроводные модули.
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