12 декабря поступит в продажу недорогой «умный» Full HD проектор от Xiaomi

Xiaomi завтра начинает продажи нового лазерного проектора, который способен разворачивать и изображение на полотне до 150 дюймов.

Максимальное разрешение проектора FullHD, а максимальная яркость 2400 ANSI люмен.

В Китае проектор будут предлагать за 5999 юаней, что в пересчете около 55 тыс. рублей. В проекторе реализовали технологию ALPD 3.0, которая позволяет выводить более яркое и насыщенное изображение.

Также модель оснастили четырьмя микрофонами и динамиками.

Во время простоя устройство можно использовать как умную колонку. Процессор в проекторе Amlogic T972, и в сравнении с предшественником он намного производительнее, и потребляет меньше энергии.

Для подключения новинки используется интернет-разъем RJ-45, USB, два HMDI, а еще есть 3,5 мм аудиовыход и беспроводные модули.