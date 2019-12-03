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108-Мп флагман Xiaomi Mi Note 10 стал доступен для заказа в РФ

03.12.2019 11:56

«Живые» продажи устройства стартуют 16 декабря, а его презентация в нашей стране состоялась еще в прошлом месяце.


Теперь 108-мегапиксельный Xiaomi Mi Note 10 стал доступен для заказа в РФ. Новинку оснастили 6,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340х1080 пикселей, и подэкранным сканером отпечатка пальца.

Закрывает матрицу экрана стекло Gorilla Glass 5. В основе аппарата лежит Snapdragon 730G, а за его автономную работу будет отвечать аккумулятор на 5 260 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт, причем такое зарядное устройство предлагают в комплекте.

В РФ будет предлагаться две версии смартфона — 6/128 ГБ и 8/258 ГБ. Цена первого варианта 39 990 рублей, а второго 44 990 рублей.

В период предзаказа можно сэкономить, в том числе получив в подарок Redmi Note 8T у некоторых продавцов.

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