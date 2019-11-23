100 Вт зарядка Xiaomi появится в 2020 году

Сверхбыструю зарядку мощностью 100 Вт компания Xiaomi представила в марте текущего года, когда была продемонстрирована технология под названием Super Charge Turbo, но ее пока нигде не применили.

Многие ожидали, что Super Charge Turbo применят во флагманах компании, представленных во второй половине 2019 года, но как оказалось быструю зарядку стоит ожидать только в 2020 году.

По словам представителей Xiaomi, 100 Вт зарядка будет в аппаратах с двумя аккумуляторами, а такое решение в смартфонах Redmi и Xiaomi дебютирует в 2020 году.

Напомним, Super Charge Turbo позволяет батарею на 4000 мАч зарядить всего за 17 минут.