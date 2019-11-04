100-дюймовый смарт-телевизор TCL оценили в 11 385 долларов

TCL в Китае представила телевизор стоимостью 11 385 долларов (740 тыс. рублей). Это конечно высокая цена за телевизор, но в сравнении с конкурентами она в несколько раз ниже.

Представленная модель TCL Smart TV 100X6C получила экран диагональю 100-дюймов с разрешением 4К.

Конечно телевизоры других компаний со 100-дюймовым экраном оснащаются матрицами 8К, но и стоят они намного дороже.

Так, Samsung QA98Q900RBJXXZ с 98-дюймовым экраном оценивается в 71 138 долларов, а Sony KD-98Z9G стоит еще дороже — 75 423 долларов.

Как пишет «ГазетаDAILY», памяти в телевизоре используется 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной. Данные о процессоре пока не раскрывают.