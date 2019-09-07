10 сентября презентацию Apple впервые покажут на YouTube

Apple 10 сентября на Youtube проведет прямую трансляцию презентации своих продуктов.

Это произойдет впервые в истории, так как ранее компания проводила трансляции только на собственном сайте.

На официальном Youtube канале Apple уже есть страница посвящённая мероприятию.

Как и ранее, показ новых смартфонов состоится в 20:00 по московскому времени в театре имени Стива Джобса в кампусе Apple Park.

Напомним, 10 сентября покажут три модели iPhone. Также ожидается презентация часов Apple Watch, планшетов iPad и нового ноутбука.

Презентацию можно будет посмотреть не только на Youtube, но также на сайте компании и через Apple TV.

