1,2 миллиарда данных пользователей обнаружили в Google Cloud

В открытом доступе облачного хранилища специалист обнаружил базу данных, в которой хранилась информация 1,2 млрд пользователей.

В документе были данные из социальных сетей Facebook, Twitter и LinkedIn, но информации о платежных системах и паролях в базе не было.

Узнать, кто выгрузил в Google Cloud огромное количество данных не представляется возможным.

В базе нет данных банковских карт и паролей, но есть около 50 млн телефонных номеров, записи истории пользователей LinkedIn и свыше 622 электронных адресов пользователей.

Судя по названию файла, эти данные ранее принадлежали компании People Data Labs.

Хакер после обнаружения файла сообщил об этом в Федеральное бюро расследований, после чего сервер с расположенной на нем базой был отключён.

Пока неизвестно, могли ли ее найти другие пользователи и воспользоваться им для собственных нужд.