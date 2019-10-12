ZTE представила недорогой смартфон Blade A7s с тройной камерой

Китайская компания выпустила новую модель смартфона, которая получила ценник в 110 долларов и тройную основную камеру.

Новинка носит название Blade A7s и станет доступна для покупки через несколько дней в США. Аппарат оснастили 6,09-дюймовым экраном с разрешением 1560 × 720 точек.

Под фронтальную камеру сделали каплевидный вырез, а ее разрешение составляет 5 Мп. На задней панели имеется камера с модулем на 16 Мп и f/2,0, 8 Мп и 2 Мп.

Последний предназначен для измерения глубины сцены, а второй датчик является широкоугольным 120 градусов.

Работает устройство на процессоре MediaTek Helio P22 и будет представлено в версии с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной.

За автономность Blade A7s будет отвечать батарея на 4 000 мАч. Работать смартфон будет под управлением ОС Android 9 Pie с надстройкой MiFavor 9.1.