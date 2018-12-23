«Живое» фото смартфона Xiaomi Mi Play показали в Сети

«Живое» фото смартфона Xiaomi Mi Play показали в Сети23.12.2018 19:07
Презентация смартфона, который позиционируется, как молодежный, состоится уже завтра 24 декабря.
Накануне премьеры в Сеть слили «живой» снимок новинки, благодаря которому оказались и подтверждены некоторые подробности, которые сообщались ранее.
В частности, достоверно становится известно, что новый Xiaomi Mi Play будет оснащен 5,84-дюймовым экраном. Разрешение последнего будет 2280 х 1080 пикселей.
Работает устройство на восьмиядерной однокристальной системые однако какой конкретно процессор не уточняется.
Оперативной памяти в Xiaomi Mi Play предложат шесть гигабайт, а оперативной будет 64 или 128 ГБ. Аккумулятор в модели установят на 3 000 мАч. Стоимость новинки составит 245 долларов минимум.
Xiaomi рассекретила внешность нового смартфона Xiaomi Mi Play
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