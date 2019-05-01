Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 в версии с 5G показали еще в феврале этого года и только 2 мая стартуют его официальные продажи.

Xiaomi запускает в продажу свой первый смартфон с поддержкой 5G на рынке Швейцарии, а позднее модель появится и на других рынках Европы.

Xiaomi Mi Mix 3 5G оценили в 599 евро и в Швейцарии его продажами займется оператор Sunrise.

Такая модель будет отличатся от обычного Mi Mix 3 наличием процессора Snapdragon 855 и модуля Snapdragon X50.

Аккумулятор в новинке установили на 3 800 мАч, а еще предлагается технология 10-ваттной беспроводной зарядки.