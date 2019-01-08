Xiaomi выпустила «умную» колонку XiaoAi Speaker HD за 87 долларов

Китайская компания рассекретила новую «умную» колонку, которая имеет некоторые сходства в дизайне с Amazon Echo и Google Home.



Xiaomi выпустила «умную» колонку XiaoAi Speaker HD и оценила ее в 87 долларов. Новинка имеет размеры 150 x 150 x 230 мм, а на верхней части имеется система управления, где предлагаются кнопки.

Колонка оснащена Bluetooth 4.1, Wi-Fi, а также иметь шесть динамиков, с помощью которых будут распознаваться команды пользователя.

По заявлению производителя, XiaoAi Speaker HD способна обеспечивать чистое звучание, да и к тому же она будет воспроизводить музыку подстраиваясь под особенности помещения.

Предварительные заказы на колонку уже принимают, а вот «живые» продажи запланированы на 11 января.