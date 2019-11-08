Xiaomi выпустила для Европы самый дешевый смартфон Redmi с NFC

Китайская компания начала продажи своего смартфона с названием Redmi Note 8T. Его презентация состоялась пару дней назад и он уже получил звание самого дешевого смартфона Redmi с NFC.

Этот аппарат компания создалась специально для европейского рынка. Он становится старшей версией обычного Redmi Note 8 и отличается от него только наличием NFC.

Смартфон имеет процессор Snapdragon 665 AIE, камеру с тремя модулями во главе с 48 Мп датчиком, а также 6,3-дюймовый экран и аккумулятор на 4 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.

Оценили Redmi Note 8T в 199 евро, а это около 14 тыс. рублей. За эти деньги предлагается конфигурация с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. В России этот смартфон обойдется в 17 990 рублей.