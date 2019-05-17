Xiaomi назвала цены на новый смартфон Xiaomi Mi 9 SE для России

Китайская компания провела презентацию удешевленной версии своего флагмана Xiaomi Mi 9 SE.



Подобная версия вышла за пределы Китая, так как, например, такая модификация у предшественника была доступна только в КНР.

Xiaomi представила в России удешевленный Xiaomi Mi 9 SE, а также назвала дату старта продаж и стоимость новинки.

Согласно официальной информации, на российском рынке смартфон предложат в двух цветах — Ocean Blue и Piano Black.

Также будет доступно две конфигурации с разным объёмом памяти. Так, вариант Xiaomi Mi 9 SE 6/64 ГБ оценили в 24 990 рублей, а версия 6/128 ГБ обойдется уже в 27 990 рублей.

Живые продажи смартфона в нашей стране стартуют 23 мая.