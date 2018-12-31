Xiaomi основала новую компанию Shamrock Mobile GmbH

Xiaomi в Германии официально не продается и возможно это будет делать новая компания Shamrock Mobile GmbH.

Китайский производитель зарегистрировал новую компанию, центральный офис которой находится в Германии. Пока информации про новую организацию нет.

При этом есть сайт, на котором нет информации о продукции, но в его коде уже обнаружили строчку Shamrock Mobile powered by Xiaomi.

По данным немецких профилирующих интернет-изданий, Shamrock Mobile будет являться поставщиком продукции Xiaomi, причем она будет заниматься не только оптовыми, но и розничными продажами.

Про Shamrock Mobile GmbH китайская компания Xiaomi должна рассказать в январе.