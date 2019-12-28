Xiaomi Mi Mix 4 показали на новых «живых» фотографиях

Презентация нового флагмана ожидается в начале следующего года.

Уже известно, что Xiaomi Mi Mix 4 получит дизайн в стиле Xiaomi Mix Alpha, за исключением отсутствия на задней панели второго экрана.

Это же подтверждают и новые «живые» фотографии, распространенные в Сети. В целом аппарат выглядит необычно, но вероятно в более ярких цветах выделяться его дизайн будет еще больше.

На задней панели устройства, судя по фотографиям, будет основная камера с 5 модулями.

Уже известно, что помимо 108 Мп основной камеры флагманский смартфон получит матрицы на 16 и 12 Мп.

Первая будет сверхширокоугольная, а вторая является телеобьективом.