Сейчас о новых устройствах информации известно минимум, а о том, что готовится два новых смартфона стало известно от авторитетного зарубежного инсайдера.



Как выяснилось, Xiaomi готовит две новинки на Snadragon 855 с выдвижной камерой. Кодовые названия новых моделей Raphael и Davinci.

Помимо выдвижной селфи-камеры в этих моделях будет еще и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Уже известно, что смартфоны в компании начали тестировать.

Что это будут за модели и когда состоится их презентация пока неизвестно. Есть предположение, что возможно речь идет о новых Xiaomi Mi 9 Pro, Xiaomi Mi Mi 3s, Xiaomi Mi Mix 4 или Pocophone F2.