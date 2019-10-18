Xiaomi Black Shark 2 Pro поступил в продажу в новой версии

Игровой смартфон вышел на китайский рынок в новом исполнении, о чем официально сообщили в компании.

Теперь аппарат предлагается в оранжевом цвете, а его стоимость в новой модификации составляет 420 долларов.

В устройстве установили процессор Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. В остальном отличий от обычного смартфона нет.

Стоит отметить, что Xiaomi Black Shark скоро обновятся и получат новую прошивку Joy UI 11. Последняя будет создана на базе Android 10 и MIUI 11.