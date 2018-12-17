Xiaomi анонсировала дебют самого желанного подарка на Рождество

Не так давно китайская компания анонсировала новый загадочный продукт, которым оказались наушники со встроенным микрофоном.

Сегодня производитель опубликовал новое изображение, анонсируя «желанный подарок на Рождество». Эта загадочная новинка будет представлена 18 декабря, но о чем идет речь неизвестно.

Одним из предположений является презентация нового смартфона, возможно Xiaomi Play или Xiaomi Mi Play, тем более, что раньше их презентация как раз ожидалась в это время.

Что касается этого смартфона, то им станет версия Xiaomi Pocophone F1 только предназначенная для китайского рынка.