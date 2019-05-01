Как известно, в рамках программы Android Go выпускают очень дешевые смартфоны, в которых обычно не более 1 ГБ оперативной памяти.

Однако уже скоро ситуация может изменится и в рамках программы станут выпускать аппараты с двумя гигабайтами ОЗУ, тем более, что первый такой смартфон готовится к выходу на рынок.

Wiko Y80 станет первым смартфоном на Android Go с 2 ГБ ОЗУ, о чем сообщил авторитетный инсайдер. Уже известно, что новинка будет иметь 5,99-дюймовый экран, процессор Unisoc SC9863A, а также 16 ГБ или 32 ГБ встроенной памяти.

Еще этому устройству приписывают батарею на 4 000 мАч, а также двойную основную камеру с модулями на 13 и 2 Мп.

Фронтальная камера получит разрешение 5 Мп. Предварительная стоимость смартфона Wiko Y80 составит 99 евро.