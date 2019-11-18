Выяснилось, что будет если подключить смартфон к беспроводной и проводной зарядкам

Специалисты проверили очень необычный, но любопытный эксперимент, который показал, как себя ведет смартфон, если его одновременно заряжать от беспроводной и проводной зарядки.

Для эксперимента взяли Samsung Galaxy S10+, Xiaomi Mi 9, iPhone 11 Pro Max и Huawei Mate 30.

Перед началом специалисты убедились, что все аппараты заряжаются через блоки питания и от беспроводной зарядки. Потом они оставили их на площадках стандарта Qi, а позже подключили блок питания.

Все смартфоны автоматически переключились на более мощную сетевую зарядку, при этом беспроводная зарядка продолжала передавать энергию, но не более 1 Вт.

Специалисты отметили, что лучше не использовать две зарядки одновременно, так как быстрее от этого смартфон не зарядится, а вот батарея может испортится.