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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

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Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

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Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

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Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

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Все характеристики Huawei P30 и P30 Pro слили в Сеть до анонса

15.03.2019 23:41

Презентация новых моделей смартфонов состоится только 26 марта, но уже по состоянию на 15 марта о новинках стало известно практически все, за исключением некоторых деталей.
Все характеристики Huawei P30 и P30 Pro слили в Сеть до анонса, а источником утечки выступил немецкий источник, который нередко публикует правдивые характеристики новинок.

Итак, модель Huawei P30 получила 6,1-дюймовый экран, выполненный по технологии OLED, тогда как старшая модель имеет диагональ экрана 6,47 дюйма.

В младшей модели разрешение экрана составит 2340 х 1080 точек, будет установлен процессор Kirin 980, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. За автономность будет отвечать аккумулятор на 3 650 мАч.

В качестве операционной системы предложат Android 9.0 Pie с EMUI 9.1. Что касается камер, то для селфи будет использоваться модуль на 32 Мп, а основная имеет три датчика, среди которых основной на 40 Мп с диафрагмой F/1,8, второй – на 16 Мп с F/2,2 и третий — 8 Мп с F/2,4.

Что касается старшей модели, то по техническим характеристиками она окажется такой же как и младшая версия, за исключением объёма ОЗУ, которого будет 8 ГБ, а также на выбор будут доступны версии со 128, 256 и 512 ГБ ПЗУ.

Также есть и отличия по основной камере, где будет главный модуль на 40 Мп с F/1,6 и оптической стабилизацией.

Второй датчик имеет разрешение 20 Мп с диафрагмой F/2,2, а третий модуль идентичен младшей модели. Кроме этого, у P30 Pro будет еще и аккумулятор на 4 200 мАч. В обоих моделях будет NFC-модуль, USB-C, а также технология поддержки быстрой зарядки.

 

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