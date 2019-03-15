Презентация новых моделей смартфонов состоится только 26 марта, но уже по состоянию на 15 марта о новинках стало известно практически все, за исключением некоторых деталей.

Все характеристики Huawei P30 и P30 Pro слили в Сеть до анонса, а источником утечки выступил немецкий источник, который нередко публикует правдивые характеристики новинок.

Итак, модель Huawei P30 получила 6,1-дюймовый экран, выполненный по технологии OLED, тогда как старшая модель имеет диагональ экрана 6,47 дюйма.

В младшей модели разрешение экрана составит 2340 х 1080 точек, будет установлен процессор Kirin 980, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. За автономность будет отвечать аккумулятор на 3 650 мАч.

В качестве операционной системы предложат Android 9.0 Pie с EMUI 9.1. Что касается камер, то для селфи будет использоваться модуль на 32 Мп, а основная имеет три датчика, среди которых основной на 40 Мп с диафрагмой F/1,8, второй – на 16 Мп с F/2,2 и третий — 8 Мп с F/2,4.

Что касается старшей модели, то по техническим характеристиками она окажется такой же как и младшая версия, за исключением объёма ОЗУ, которого будет 8 ГБ, а также на выбор будут доступны версии со 128, 256 и 512 ГБ ПЗУ.

Также есть и отличия по основной камере, где будет главный модуль на 40 Мп с F/1,6 и оптической стабилизацией.

Второй датчик имеет разрешение 20 Мп с диафрагмой F/2,2, а третий модуль идентичен младшей модели. Кроме этого, у P30 Pro будет еще и аккумулятор на 4 200 мАч. В обоих моделях будет NFC-модуль, USB-C, а также технология поддержки быстрой зарядки.