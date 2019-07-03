Vivo официально представил смартфон Vivo Z1 Pro

Бренд Vivo 3 июля провел официальную презентацию нового смартфона и назвал его стоимость. Модель будет предлагаться в двух конфигурациях с разным объёмом памяти.

Новинка имеет 6,53дюймовый экран IPS и вырез под фронтальную камеру, получившую датчик на 32 Мп с диафрагмой F/2,0.

На задней панели расположилась тройная камера с модулями на 16,8 и 2 Мп. Работает аппарат на процессоре Snapdragon 712 и будет доступен в версии 4/64 или 6/128 ГБ памяти.

Аккумулятор в смартфоне имеет емкость 5 000 мАч и имеет поддержку быстрой зарядки на 18 Вт. Также есть возможность обратной зарядки.

Vivo Z1 Pro работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с Funtouch 9. Стоимость модели составляет 217 и 261 доллар.