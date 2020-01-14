Vivo на MWC 2020 представит концепт смартфона APEX 2020

В рамках выставки в Барселоне в следующем месяце Vivo покажет свой новый концепт смартфона.

Информация о презентации модели APEX 2020 на MWC 2020 стала известна благодаря пригласительным на пресс-конференцию.

Реклама нового смартфона сопровождается слоганом «Расширяй возможности». Считается, что этот аппарат окажется одним из самых интересных на выставке.

В прошлом году в рамках этого же мероприятия компания продемонстрировала Vivo APEX 2019, о котором «Астера» ранее писала.

Предполагается, что в новом концепте будет показана подэкранная камера и обязательно в нем будет поддержка сетей нового поколения, а значит и топовая начинка.