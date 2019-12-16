Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на рынке России

В первом полугодии на российском рынке начнут продажи телевизоров от вьетнамской компании Vsmart.

Официальное представительство в РФ уже рассказало про модели, но цены на них пока не раскрыла.

Так, на прилавках магазинов будут доступны следующие модели:

● KD6600 (Android TV 43” 4K, HDR, IPS, DLED)

● KD6800 (Android TV 50” 4K, HDR, IPS, DLED)

● KD6800 (Android TV 55” 4K, HDR, IPS, DLED)

● KE8100 (Android TV 49” 4K, HDR, IPS, ELED)

● KE8500 (Android TV 55” 4K, HDR, IPS, ELED)

Во всех указанных телевизорах будут 4К дисплеи, поддержка Smart TV на платформе Android TV, а также Chromecast и Airplay и HDR10.

В серии KD компания устанавливает подсветку экранов Direct LED, а серия KE оснащена типом подсветки Edge LED.

Также производитель в пресс-релизе указал в телевизорах наличие качественного звука Dolby Digital Plus и динамиков мощностью от 16 Вт до 20 Вт.

Компания Vsmart в телевизоры внедрит голосового помощника Google Assistant, Google Play и другие популярные сервисы от Google.

Точные сроки поставок телевизоров и цены будут объявлены позднее.