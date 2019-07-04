В Xiaomi подтвердили новый датчик в основной камере Xiaomi Mi Mix 4

Несколько инсайдер ранее сообщали, что новый флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 4 будет оснащен качественной камерой. Тогда говорилось о том, что в модели будет использован новый модуль Samsung ISOCELL Bright GW1, который обеспечит разрешение камере на 100 Мп.

Сегодня директор по новой продукции Xiaomi Ван Тен Томас (Wang Teng Thomas) официально подтвердил данные об использовании новейшего модуля в основной камере.

Однако при этом представитель компании подробности раскрывать не стал.

Между тем в «Твиттере» появилось предположение, что не обязательно речь идет о модуле Samsung ISOCELL Bright GW1, так как компания может использовать датчик Sony с разрешением 64 Мп.