В Северной Корее появился собственной разработки смартфон

Новый смартфон, разработанный специалистами из Северной Кореи, обойдется для местных жителей в кругленькую сумму.

Флагманская модель носит название «Пхурын ханыль» («Голубое небо»), имеет четыре камеры и FHD+ экран, передает «ТАСС».

Новый гаджет получил шестидюймовый экран, а управление будет осуществляться жестами. Основная камера имеет четыре модуля, где основной имеет разрешение 16 Мп.

Среди доступных функций будет система распознавания пользователя по лицу и по отпечатку пальца. Соответствующий сканер расположили на задней панели.

Какой процессор используется в смартфоне, сколько оперативной памяти и под управлением какой ОС он работает не сообщается. Встроенной памяти будет 64 ГБ.

Оценили новую модель смартфона в 290 долларов, а это достаточно много даже для богатых жителей Кореи.