В сети распространили фото упаковки смартфона Redmi K20

Со дня на день должна состояться официальная презентация нового бюджетного флагмана от бренда Redmi, который остается в центре внимания журналистов и поклонников.

Лишь два дня назад в компании официально рассекретили название модели, но при этом точную дату премьерного показа по-прежнему не называют.

Новый флагманский смартфон с названием Redmi K20, получит выдвижной модуль селфи-камеры, который согласно новой утечке, получит особенную подсветку.

Сегодня в Сети распространили фото упаковки смартфона, на которой есть изображение «Большого дьявола».

Этот же источник сообщил и о необычной подсветке селфи-камеры, схожую на ту, что используется в камере Vivo X27.

#RedmiK20 popup camera will have some kind of light (not a selfie flash).

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) 16 мая 2019 г.