Пока компания OPPO готовит к выходу новый смартфон, инсайдеры стараются выяснять подробности и делать на основе информации рендеры.

В Сети появились рендеры и характеристики OPPO Reno 3 Pro с 5G, который будет оснащен OLED экраном с отверстием под фронтальный модуль.

Смартфон получит стеклянный корпус с загнутыми краями, а диагональ экрана составит 6,5 дюйма.

Его частота обновления будет 90 Гц. Работать новая модель будет на процессоре Snapdragon 765G, а оперативной памяти предложат до 12 ГБ.

За автономность устройства ответит АКБ на 4 025 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт.

В основной камере предложат четыре датчика, где главный имеет разрешение 48 Мп, а среди дополнительных окажутся модули на 8, 13 и 2 Мп. Презентация OPPO Reno 3 Pro с 5G ожидается в этом месяце.