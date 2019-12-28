В Сети появились первые рендеры смартфона Google Pixel 4a

Рендерные изображения на основе известной информации создали 91mobiles совместно с @OnLeaks.

На рендерах представили смартфон Google Pixel 4a. Который должен быть представлен в первой половине 2020 года.

Новинка, как выяснили инсайдеры, получит экран диагональю 5,7 или 5,8 дюйма, в котором реализуют отверстие для фронтальной камеры.

Этот аппарат станет первым в линейке компании, который будет с «дыркой» в экране. Рамки вокруг дисплея будут более тонкими, а задняя панель окажется матовой и там в квадратном блоке расположится камера с одним датчиком и фотовспышкой.

По факту модулей в камере должно быть больше. В смартфоне оставят обычный разъем для наушников, а его габариты составят: 144,2×69,5×8,2 мм.

Процессор может быть установлен как Snapdragon 730, так и новый чип 675-серии. Оперативной памяти будет 4 ГБ минимум, а встроенной – 64 ГБ.