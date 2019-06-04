Стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

О том, что в России возобновят производство фотоаппаратов «Зенит», которые будут производить в сотрудничестве с немецкой компанией Leica, стало известно еще в прошлом году.

Сегодня в России запустили продажи новых фотоаппаратов «Зенит М», о чем сообщают «РИА Новости».

Как стало известно, еще до начала поставок запланированная первая партия «Зенит М» была почти полностью распродана по предзаказам.

Возрожденные Zenit M не являются доступными, так как относятся к премиальному сегменту и предлагаются по цене 5-6 тыс. евро. Фотоаппарат имеет дизайн в стиле семейства «Зенит» и «Зоркий», а еще он получил объектив нового поколения.

Разрабатывали «Зенит М» на базе Leica M (Type 240), но несмотря на это модели имеют отличия в программном обеспечении и компонентах.

Объектив Zenitar 35 mm f/1.0 выполнили с использование металла и стекла. Также нельзя не отметить и то, что фотоаппарат полностью выполнен из российских компонентов.