В России запустили беспилотный «Камаз» с помощью 5G от «Мегафона»

Еще до официального запуска 5G в мире специалисты сообщали, что новое поколение связи будет основным потребителем современных технологий.

Компания «СДС-Уголь» и оператор «Мегафон» подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого мобильный оператор развернет сеть станций на угледобывающих предприятиях.

Уже сейчас базовые станции «Мегафона» установлены на ряде предприятий, входящих в состав холдинга «СДС-Уголь».

Также компании в тестовом режиме запустили беспилотный самосвал КАМАЗ, который через базовые станции «Мегафона» может двигаться без участия водителя на участке 1 км из пункта погрузки в точку разгрузки.

Также оператор с использованием станции 5G и смартфона Huawei Mate X через оборудование установленное на шахте «Листвяжная» совершил видеозвонок с Москвой.