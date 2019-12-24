В России запустили беспилотный «Камаз» с помощью 5G от «Мегафона»24.12.2019 10:42
Еще до официального запуска 5G в мире специалисты сообщали, что новое поколение связи будет основным потребителем современных технологий.
Компания «СДС-Уголь» и оператор «Мегафон» подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого мобильный оператор развернет сеть станций на угледобывающих предприятиях.
Уже сейчас базовые станции «Мегафона» установлены на ряде предприятий, входящих в состав холдинга «СДС-Уголь».
Также компании в тестовом режиме запустили беспилотный самосвал КАМАЗ, который через базовые станции «Мегафона» может двигаться без участия водителя на участке 1 км из пункта погрузки в точку разгрузки.
Также оператор с использованием станции 5G и смартфона Huawei Mate X через оборудование установленное на шахте «Листвяжная» совершил видеозвонок с Москвой.
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