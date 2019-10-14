В России появился бюджетный Samsung Galaxy M30s с АКБ на 6 000 мАч

Новый смартфон впервые дебютировал в прошлом месяце и теперь он добрался и до российских покупателей.

Новый аппарат с названием Samsung Galaxy M30s и приемлемым ценником отличается наличием тройной камеры и аккумулятором емкостью 6 000 мАч.

Новинка работает на процессоре Exynos 9611 под управлением Android 9.0 Pie с оболочкой One UI. Для российского рынка смартфон предлагают в версии с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.

Экран в смартфоне 6,4-дюймовый, а основная камера получила модули 48 Мп + 8 Мп (123°) + 5 Мп, тогда как фронтальная камера получила датчик на 16 Мп.

Оценили новинку в 16 990 рублей и предлагается она в белом, черном и синем цвете. В российских магазинах модель представлена с 14 октября.

