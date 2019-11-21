В России появился бюджетный камерофон Camon 12 Air

В продажу новый недорогой смартфон вывела компания Tecno Mobile, которая просит на модель всего 9 тыс. рублей.

За эти деньги клиенту предлагают аппарат с названием Camon 12 Air, в котором есть тройная камера на задней панели и емкий аккумулятор.

Впрочем, работает модель на процессоре MediaTek Helio A22, и предлагается только в версии 3/32 ГБ. Экран смартфона имеет диагональ 6,55 дюйма, а его разрешение составляет 1600 x 720 точек.

В основной камере главный модуль имеет разрешение 16 Мп и диафрагму F/1,8, а помогают ему датчики на 2 и 5 Мп. Фронтальная камера получила модуль на 8 Мп.

Аккумулятор новинки имеет емкость на 4 000 мАч и позволяет устройству в режиме ожидания работать до 400 часов.

В комплекте с Camon 12 Air будет защитная пленка, прозрачный чехол и наушники. Смартфон уже доступен для покупки в российских магазинах.