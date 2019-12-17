10 декабря на российском рынке стартовали продажи флагманского смартфона компании Realme.

Тогда в продаже появилась только версия 8/128 ГБ, которую оценили в 34 990 рублей.

Теперь в России появилась самая мощная версия флагманского Realme, оснащенная 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

В продаже эта конфигурация появилась 18 декабря по цене 39 990 рублей. Напомним, что смартфон имеет 6,5-дюймовый экран, 64-Мп основную камеру, процессор Snapdragon 855+, а также батарею ёмкостью 4 000 мАч с поддержкой зарядки на 50 Вт.

Такая зарядка в комплекте не предлагается и ее нужно покупать отдельно. Также стоит отметить в смартфоне наличие NFC.