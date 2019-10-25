В России начались продажи Xiaomi Mi 9 Lite с Snapdragon 710

Новый смартфон дебютировал в Европе еще в начале сентября, а теперь компания объявила о старте его продаж в России.

В России начались продажи Xiaomi Mi 9 Lite с процессором Snapdragon 710 и тройной камерой.

Напомним, что модель представляет собой глобальный вариант китайского Xiaomi Mi CC9. Устройство с 6,39-дюймовым экраном имеет камеру с датчиками на 48, 8 и 2 Мп, а также фронтальную камеру с модулем на 32 Мп.

Для России Xiaomi Mi 9 Lite предлагают в двух конфигурациях — 6/64 и 6/128 ГБ. Их стоимость составляет 22 990 и 24 990 рублей соответственно.