Samsung начала продажи в России смартфона Galaxy A80

Презентация смартфона, в котором предлагается необычное решение, состоялась еще в апреле текущего года.



Этот аппарат только добрался до российского рынка, хотя изначально его продажи в нашей стране планировали запустить в конце весны.

В РФ стартовали продажи Samsung Galaxy A80 с необычной камерой по цене 45 990 рублей, и стоит заметить, что эта стоимость оказалась даже ниже, чем устройство предлагается на европейском рынке, где его оценили в 649 евро или 50 тыс. рублей.

Россиянам предлагают приобрести Galaxy A80 в трех вариантах цвета корпуса, среди которых черный, серебристый и золотистый.

Более подробно об устройстве «Астера» сообщала ранее. Остается еще раз отметить, что необычным этот смартфон является потому, что в нем реализована камера, способная не только выдвигаться, но еще и переворачиваться. Ее разрешение – 48 Мп.