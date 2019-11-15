В Европе появился Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп

Недавно представленный смартфон Xiaomi Mi Note 10, известный на китайском рынке как Xiaomi Mi CC9 Pro, стал доступен для покупки на европейском рынке.

Модель, как известно, полностью копирует китайский вариант, но отличается названием. Первой страной Европы, где появился смартфон, стала Испания.

Там аппарат оценили в 549 евро за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Более подробно о смартфоне «Астера» писала ранее.