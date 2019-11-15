В Европе появился Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп

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15 декабря : пятница

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Интервью

Apple не планирует возвращать популярные разъёмы в ноутбуки

Представитель Apple отметил, что ситуация может изменится, но пока в компании не рассматривают установку в будущие ноутбуки популярных разъёмов.

Huawei в 2020 году намерена отказаться от Android

Представитель китайской компании надеется, что за шесть месяцев разработчикам удастся адаптировать представленную в августе ОС Harmony.

Иссык Куль - отдых с пользой

Впечатляющее своей красотой озеро Иссык Куль расположено на юге Киргизии, близко к границе с Казахстаном. Озеро окружено величественными горными хребтами, взобравшись на которые Вам откроется поистине незабываемая панорама "Горячего озера" 

Компания OnePlus не будет выпускать дешевые смартфоны

Самая сильная позиция у компании в Индии, где она лидер среди дорогих смартфонов.

Новый глава HTC назвал главные причины неудачи компании

Руководитель HTC намерен переориентировать компанию, и теперь некогда крупнейший производитель смартфонов будет работать на богатые регионы, стараясь вернутся в премиальный сегмент.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Обзоры рынков

В Европе появился Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп

15.11.2019 20:29

Недавно представленный смартфон Xiaomi Mi Note 10, известный на китайском рынке как Xiaomi Mi CC9 Pro, стал доступен для покупки на европейском рынке.
Модель, как известно, полностью копирует китайский вариант, но отличается названием. Первой страной Европы, где появился смартфон, стала Испания.

Там аппарат оценили в 549 евро за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Более подробно о смартфоне «Астера» писала ранее.

Представили 108-Мп смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro

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