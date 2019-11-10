Уникальный Xiaomi Mi Mix Alpha показали на «живых» фотографиях

В конце сентября китайская компания провела презентацию необычного смартфона. Подробно о новинке «Астера» писала ранее.

Позднее стало известно, что в этом году будет выпущено всего 500 экземпляров модели, но в итоге оказалось, что аппарат запустят только в следующем году.

Между тем в Сети распространили «живые» фотографии уникального Xiaomi Mi Mix Alpha.

Этот смартфон стал первым в мире с подобным решением, но пока не совсем понятно, насколько удобен будет этот аппарат в процессе эксплуатации.