«Умные» часы Amazfit Verge 2 получили керамический корпус и датчик ЭКГ

Сегодня в Китае прошла большая презентация «умных» часов, на которой был представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4, Amazfit Health Watch с ЭКГ и Amazfit Verge 2, последние являются самыми привлекательными по соотношению цены и функциональности.

Amazfit Verge 2 будут предлагаться в нескольких версиях. Так, обычные часы предлагаются за $145 с датчиком ЭКГ и за $187 обойдется спецверсия Avengers Limited Edition за $216.



Корпус этих часов выполнен из керамики. В них установлен круглый AMOLED дисплей с диагональю 1,39 дюйма и разрешением 454х454 пикселя. Ремешок в новинке кожаный.

Часы созданы на базе процессора Snapdragon Wear 2500. Оперативной памяти в аппарате 512 Мб, постоянной 4 ГБ. Батарея в Amazfit Verge 2 имеет емкость 420 мАч и ее должно хватать более чем на сутки непрерывной работы.

В новинке есть Wi-Fi, Bluetooth, NFC и 4G LTE, а для мобильной связи используется eSIM.

Также гаджет защищён по стандарту IP68, а это позволяет в них плавать и нырять на небольшую глубину.

Базовая версия Amazfit Verge 2 уже доступна для предзаказа в Китае, тогда как остальные модификации появятся в продаже в следующем месяце.