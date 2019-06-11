«Умные» часы Amazfit Verge 2 получили керамический корпус и датчик ЭКГ

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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«Умные» часы Amazfit Verge 2 получили керамический корпус и датчик ЭКГ

11.06.2019 23:07

Сегодня в Китае прошла большая презентация «умных» часов, на которой был представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4, Amazfit Health Watch с ЭКГ и Amazfit Verge 2, последние являются самыми привлекательными по соотношению цены и функциональности.

Amazfit Verge 2 будут предлагаться в нескольких версиях. Так, обычные часы предлагаются за $145 с датчиком ЭКГ и за $187 обойдется спецверсия Avengers Limited Edition за $216.


Корпус этих часов выполнен из керамики. В них установлен круглый AMOLED дисплей с диагональю 1,39 дюйма и разрешением 454х454 пикселя. Ремешок в новинке кожаный.

Часы созданы на базе процессора Snapdragon Wear 2500. Оперативной памяти в аппарате 512 Мб, постоянной 4 ГБ. Батарея в Amazfit Verge 2 имеет емкость 420 мАч и ее должно хватать более чем на сутки непрерывной работы.

В новинке есть Wi-Fi, Bluetooth, NFC и 4G LTE, а для мобильной связи используется eSIM.

Также гаджет защищён по стандарту IP68, а это позволяет в них плавать и нырять на небольшую глубину.

Базовая версия Amazfit Verge 2 уже доступна для предзаказа в Китае, тогда как остальные модификации появятся в продаже в следующем месяце.

Xiaomi представила фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4

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