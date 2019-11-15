У смартфона Motorola RAZR не будет физической SIM-карты

Премьера нового смартфона с гибким экраном состоялась накануне на территории США.

Во время презентации рассказали, что Motorola RAZR предложат в версии с eSIM у американского оператора. Причем стало известно, что изначально он будет доступен только у одного оператора.

Однако, как выяснилось, Motorola RAZR создавали только с eSIM и версии с физической SIM -картой у него не будет.

То есть, если даже аппарат выйдет на другие рынки, то он будет доступен только в тех странах, где работает eSIM.

Между тем напомним, что такую технологию в России поддерживает с недавнего времени только Tele2.

Этому оператору выдали эксклюзивное разрешение на продажу, а услуга доступна только в Москве и в ограниченном количестве салонов.