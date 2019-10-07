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Цены и характеристики Google Pixel 4 и Pixel 4 XL раскрыты до анонса

07.10.2019 20:18

Презентация флагманских смартфонов Google Pixel 4 и Pixel 4 XL состоится 15 октября, но уже раскрыты практически все их характеристики, а также инсайдер опубликовал данные по стоимости.


Таким образом, цены и характеристики Google Pixel 4 и Pixel 4 XL были раскрыты до анонса, а еще в Сети были опубликованы и фотографии, созданные на камеры этих устройств.

Итак, младший смартфон Pixel 4 будет оснащен 5,7-дюймовым экраном с частотой обновления до 90 Гц. Работать аппарат будет на топовом процессоре Snapdragon 855 под управлением ОС Android 10. Оперативной памяти предложат 6 ГБ, а встроенной будет 64 или 128 ГБ.

Основная камера моделей будет представлена датчиком на 12 и 16 Мп, а еще в смартфоне реализуют функцию распознавания лица и поддержку управления жестами Motion Sense.

Также известны данные и по емкости аккумулятора, которая составит 2 800 мАч.

Стоимость устройства в версии с 64 ГБ ПЗУ составит 788 долларов в переводе с канадских долларов.

Конфигурация со 128 ГБ ПЗУ обойдется уже в 901 доллар. В эквиваленте цены этих версий составят 51 и 58 тыс. рублей.

Что касается старшей версии Pixel 4 XL, то она получит 6,3-дюймовый экран Quad HD+ с такой же частотой обновления, что и у младшего варианта.

Одинаковым в модели будет еще процессор, объём оперативной и встроенной памяти, а также камеры, при этом батарея будет на 3 700 мАч.

Новый Pixel 4 XL в версии 6/64 ГБ получит ценник 901 доллар и в исполнении 6/128 ГБ – 1 048 долларов.

 

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