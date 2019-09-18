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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

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Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

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Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

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Три новых iPhone 11 стали доступны для заказа в России

18.09.2019 00:03

С 18 сентября на территории РФ официально открыты предварительные заказы на новое поколение смартфонов iPhone 11.


Презентация моделей iPhone 11, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max состоялась десятого сентября и еще во время презентации были названы российские цены.

С 13 сентября модели предложили для заказа в США и ранее сообщалось, что в первые дни компания оформила более 1 млн заявок, причем наиболее востребованными оказались смартфоны в новых цветовых решениях и с объёмом постоянной памяти на 256 ГБ.

«Живые» продажи iPhone 11 в нашей стране запланированы на 20 сентября. Самая доступная модель линейки будет предложена в трех конфигурациях с разным объёмом памяти по цене от 59 990 рублей.

Более подробно об этой модели «Астера» писала ранее и узнать подробности можно перейдя по ссылке. Что касается старших моделей, то iPhone 11 Pro обойдется покупателям в 89 990 рублей минимум, а iPhone 11 Pro Max оценили на десять тысяч дороже в минимальной конфигурации на 64 ГБ.

Для этих смартфонов будут доступны еще версии с 256 и 512 ГБ памяти. Подробно об этих устройствах можно прочесть тут.

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