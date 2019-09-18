Три новых iPhone 11 стали доступны для заказа в России

С 18 сентября на территории РФ официально открыты предварительные заказы на новое поколение смартфонов iPhone 11.



Презентация моделей iPhone 11, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max состоялась десятого сентября и еще во время презентации были названы российские цены.

С 13 сентября модели предложили для заказа в США и ранее сообщалось, что в первые дни компания оформила более 1 млн заявок, причем наиболее востребованными оказались смартфоны в новых цветовых решениях и с объёмом постоянной памяти на 256 ГБ.

«Живые» продажи iPhone 11 в нашей стране запланированы на 20 сентября. Самая доступная модель линейки будет предложена в трех конфигурациях с разным объёмом памяти по цене от 59 990 рублей.

Более подробно об этой модели «Астера» писала ранее и узнать подробности можно перейдя по ссылке. Что касается старших моделей, то iPhone 11 Pro обойдется покупателям в 89 990 рублей минимум, а iPhone 11 Pro Max оценили на десять тысяч дороже в минимальной конфигурации на 64 ГБ.

Для этих смартфонов будут доступны еще версии с 256 и 512 ГБ памяти. Подробно об этих устройствах можно прочесть тут.