Таинственный камерофон от Nokia показали на первых живых фото

Вместе с фотографиями, были опубликованы и некоторые характеристики новинки.

Источником живых фото и характеристик стал сайт Slahsleaks. На фотографиях представлен неизвестный смартфон, в котором есть тройная основная камера.

Главный модуль в камере имеет разрешение 48 Мп. Сама камера расположена в круглом блоке, а четвертым отверстием является фотовспышка.

По информации источника, этот смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 660, а за его автономность будет отвечать аккумулятор на 3 500 мАч.

Сканер отпечатков пальцев будет расположен на задней панели, а спереди создан каплевидный вырез, в котором расположится фронтальная камера. Разрешение экрана составит 2340 х 1080 пикселей.