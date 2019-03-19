Стала известна стоимость смартфона Redmi 7 для Европы 

Его презентация состоялась накануне и тогда же были озвучены цены для китайского рынка.

Но уже сегодня стали известны европейские цены на смартфон Redmi 7, которые окажется выше, чем для Китая, где смартфон будет предлагаться в конфигурациях 2/16 и 3/32 ГБ по цене 105 и 120 долларов соответственно.

Для европейцев предложат вариант 3/32 ГБ, но уже по цене 150-160 евро или 170-180 долларов.

Инсайдеры утверждают, что за пределами КНР новый смартфон появится совсем скоро.