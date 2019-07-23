Сотрудникам банков на работе могут запретить пользоваться смартфонами

Сотрудникам кредитных учреждений могут запретить пользоваться на рабочем месте смартфонами, а вместо них для связи разрешат использовать телефоны без камер.

С инициативой о запрете смартфонов на рабочем месте хотят выступить ассоциации банков России (АБР) и российских банков (АРБ), сообщают «Известия».

Инициативы начали разрабатывать после того, как сотрудники стали фотографировать на смартфоны экраны компьютеров с информацией и продавать ее.

Как пишет издание, в некоторых подразделениях банков уже начали практиковать запрет, но в целом к данной инициативе кредитные учреждения относятся насторожено.