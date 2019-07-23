Сотрудникам банков на работе могут запретить пользоваться смартфонами

Сотрудникам банков на работе могут запретить пользоваться смартфонами23.07.2019 18:00
Сотрудникам кредитных учреждений могут запретить пользоваться на рабочем месте смартфонами, а вместо них для связи разрешат использовать телефоны без камер.
С инициативой о запрете смартфонов на рабочем месте хотят выступить ассоциации банков России (АБР) и российских банков (АРБ), сообщают «Известия».
Инициативы начали разрабатывать после того, как сотрудники стали фотографировать на смартфоны экраны компьютеров с информацией и продавать ее.
Как пишет издание, в некоторых подразделениях банков уже начали практиковать запрет, но в целом к данной инициативе кредитные учреждения относятся насторожено.
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