Sony представила новый компактный смартфон Xperia Ace

Компания Sony сегодня официально рассекретила свой новый смартфон Xperia Ace.



Это компактная модель, получившая диагональ экрана пять дюймов. Разрешение дисплея составляет 2160 x 1080 точек, а соотношение сторон — 18:9.

Работать модель будет на процессоре Snapdragon 630 и на рынке ее предложат только в версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Есть поддержка microSD до 512 ГБ.

В качестве операционной системы предлагается Android 9.0 Pie. Что касается камер, то на передней панели будет камеру с модулем на 8 Мп, а на задней панели расположилась одинарная 12-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1,8. Сканер отпечатков пальцев расположили сбоку.

За автономную работу устройства будет отвечать аккумулятор на 2 700 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Еще в Xperia Ace заявлена защита по стандартам IPX5 и IPX8.

В Японии смартфон поступит в продажу первого июня по цене 444 доллара. Для покупки модель будет доступна в сиреневом, белом и черном цвете.