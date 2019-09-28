Смартфоны Xiaomi Mi 9 Pro 5G распроданы за 2 минуты

Смартфоны Xiaomi Mi 9 Pro 5G распроданы за 2 минуты28.09.2019 00:04
Новый смартфон был представлен три дня назад и официально стал самым доступным устройством с поддержкой сетей пятого поколения.
С 27 сентября модель Xiaomi Mi 9 Pro 5G поступила в продажу и как стало известно, вся доступная для покупки партия оказалась полностью распродана, причем произошло это за две минуты.
Когда для покупки станет доступна следующая партия пока не сообщается.
Модель Xiaomi Mi 9 Pro 5G поступила в продажу в четырех версия с разным объёмом памяти. Минимальная стоимость смартфона составляет 519 долларов.
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