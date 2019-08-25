Смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro получат «экран-водопад”

Флагманы компании Huawei могут получить экраны-водопады, о чем свидетельствуют первое фото новинок, распространенное индийским инсайдером Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore).

Презентация новых Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro состоится уже скоро, а до презентации инсайдеры раскрывают первые подробности.

Есть вероятность, что именно эти флагманские модели могут оказаться первыми в мире с новым типом экрана — waterfall screen.

Такие смартфоны готовят также компании Oppo и Vivo. Ранее также стало известно, что Huawei Mate 30 и его старшая версия получат аккумуляторы увеличенной емкости.

Их презентация ожидается в следующем месяце.