Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro предзаказали более 200 тысяч человек

Накануне состоялась официальная презентация новых смартфонов от бренда Honor, а во время мероприятия было объявлено и о старте приема предварительных заказов.

Уже сегодня компания сообщила, что смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro предзаказали 200 тысяч человек.

Как стало известно, половина из этих предзаказов была оформлена в официальном магазине компании Huawei. Еще столько же было оформлено заявок на площадке JD.com.

Стоит отметить, что пока новинки доступны только для китайского рынка. Для их заказа просят внести сумму всего 14 долларов.

Старт живых продаж смартфонов будет дан 30 июля для младшей модели и 9 августа для старшей.