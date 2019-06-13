Смартфон Xiaomi Mi A3 получит основную камеру с тремя модулями13.06.2019 23:21
Китайская компания Xiaomi готовит к выходу новые смартфоны, некоторые подробности о которых рассекретил инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma).
Скоро на рынок выйдут аппараты Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite, причем их называют перспективными в сравнении с предшественниками.
Смартфон Xiaomi Mi A3 Lite будет оснащен процессором Snapdragon 710, а версия Mi A3 получит Snapdragon 712.
Также сообщается, что смартфон Xiaomi Mi A3 получит основную камеру с тремя модулями, среди которых главным окажется Sony IMX582 на 48 Мп.
Фронтальная камера устройства получит разрешение 32 Мп. К тому же стало известно, что обеспечивать автономность модели будет батарея на 4 000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт.
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