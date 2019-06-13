Китайская компания Xiaomi готовит к выходу новые смартфоны, некоторые подробности о которых рассекретил инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma).

Скоро на рынок выйдут аппараты Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite, причем их называют перспективными в сравнении с предшественниками.

Смартфон Xiaomi Mi A3 Lite будет оснащен процессором Snapdragon 710, а версия Mi A3 получит Snapdragon 712.

Также сообщается, что смартфон Xiaomi Mi A3 получит основную камеру с тремя модулями, среди которых главным окажется Sony IMX582 на 48 Мп.

Фронтальная камера устройства получит разрешение 32 Мп. К тому же стало известно, что обеспечивать автономность модели будет батарея на 4 000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт.