Смартфон Vivo X30 получит камеру с 60-кратным зумом

Смартфон Vivo X30 получит камеру с 60-кратным зумом27.11.2019 23:48
В следующем месяце компания Vivo представит линейку новых смартфонов, о которых стали появляться подробности.
Так, одним из смартфонов линейке должен стать аппарат, в котором будет хорошая камера, способная создавать качественные фотографии.
Этой моделью будет Vivo X30. Как стало известно, эта модель получит основную камеру с 60-кратным зумом. В камере будет четыре модуля, в числе которых телефото с пятикратным оптическим зумом.
Если говорить о других характеристиках, то смартфон оснастят 6,44-дюймовым экраном, в углу которого расположится отверстие под фронтальную камеру.
Работать он будет на процессоре Exynos 980, а значит в аппарате может появится и поддержка 5G.
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