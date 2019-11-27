Смартфон Vivo X30 получит камеру с 60-кратным зумом

В следующем месяце компания Vivo представит линейку новых смартфонов, о которых стали появляться подробности.

Так, одним из смартфонов линейке должен стать аппарат, в котором будет хорошая камера, способная создавать качественные фотографии.

Этой моделью будет Vivo X30. Как стало известно, эта модель получит основную камеру с 60-кратным зумом. В камере будет четыре модуля, в числе которых телефото с пятикратным оптическим зумом.

Если говорить о других характеристиках, то смартфон оснастят 6,44-дюймовым экраном, в углу которого расположится отверстие под фронтальную камеру.

Работать он будет на процессоре Exynos 980, а значит в аппарате может появится и поддержка 5G.